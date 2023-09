Spara e uccide un capriolo: cacciatore finisce a processo

Si è allontanato dalla propria area di caccia ed ha sparato e ammazzato un capriolo. L’uomo, un cacciatore di 59 anni, è finito a processo per uccisione di animale. Nei suoi confronti il giudice ha concesso la messa alla prova e ieri mattina l’udienza è stata rinviata al fine di consentire all’imputato di terminare le ore di pubblica utilità già definite. L’episodio risale al gennaio 2021 ed è avvenuto nelle campagne tra Modena e Magreta, in strada Corletto sud. L’uomo, infatti, nel corso dei controlli volti appunto a verificare i ‘comportamenti corretti’ dei cacciatori nell’ambito del periodo dedicato alla stagione venatoria, è stato beccato in un’area che non risultava di sua ‘pertinenza’. Quella, in sostanza, non era la zona di caccia corrispondente all’autorizzazione di cui era in possesso. Nonostante ciò l’uomo aveva appena ucciso un capriolo. Per questo motivo nei confronti del 59enne è scattata la denuncia per uccisione di animale e il cacciatore è finito a processo. Nei suoi confronti sono stati quindi disposti i lavori di pubblica utilità.