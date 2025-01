Spazzatura, divampa un incendio

di Barbara Manicardi

È bastata una lettera a 180mila modenesi a scatenare l’inferno in Comune. La comunicazione dell’avvio della nuova tariffa puntuale che andrà a sostituire la vecchia Tari ha causato accese proteste tra i cittadini ormai esasperati da quello che a tutti gli effetti è diventato un secondo lavoro: buttare i rifiuti. La carta e la plastica con fasce orarie, festivi, ponti e carrellati sì o no erano già abbastanza impegnativi. Ma da quest’anno attenzione: anche l’indifferenziata va tenuta sotto controllo. Tot conferimenti (pochi) e poi (dal 2026) si paga un extra. E chi sta nei limiti non non ha sconti, ha fatto solo il suo dovere. Questo secondo la lettera. Ma il sindaco Mezzetti rassicura: "La tabella? E’ virtuale. Tutto ancora da decidere". Peccato però che il suo assessore abbia detto altro. Ma ubi maior...