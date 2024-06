Spilamberto va a Glielmi Castelvetro sceglie Poppi

E CASTELVETRO

Ci sono anche due sindaci alla prima esperienza nelle Terre di Castelli. Si tratta di Massimo Glielmi, neo primo cittadino di Spilamberto, e di Federico Poppi, neo primo cittadino di Castelvetro. "Dedico questa vittoria – ha commentato Glielmi – innanzitutto alla mia famiglia, che mi ha sostenuto fin dal primo momento in cui ho deciso di candidarmi. Poi ovviamente a tutti i candidati, anche a tutti coloro che non sono stati eletti, perché davvero tutti hanno fatto un grande lavoro. Credo che nella mia elezione (Glielmi ha vinto con il 60,4 dei consensi rispetto al 39,60 del suo sfidante Fabrizio Nardini) abbia inciso il messaggio chiaro che abbiamo dato agli elettori: non ci siamo mai nascosti dall’essere una linea di centrosinistra e ci siamo sempre mossi nella massima trasparenza". Non è deluso comunque del risultato lo sfidante Nardini, che ha detto: "Nel complimentarci con Glielmi per la vittoria conseguita alle elezioni, registriamo l’ottimo risultato conseguito da Lista civica per Spilamberto. Saremo in prima linea per monitorare l’operato della giunta, ma soprattutto saremo un punto di riferimento per Spilamberto". A Castelvetro di Modena, Federico Poppi (nella foto mentre festeggia) si è affermato con il 57,1%: vince dunque la continuità del centrosinistra. Seconda Silvia Vandelli al 35,58% e terzo Lorenzo Fiorentini con il 7,32%. Brindisi d’obbligo per Poppi con una bottiglia di Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, poi il commento: "Ha premiato il fatto di esserci messi in ascolto. Dedico la vittoria, che non è solo mia ma di tutta la squadra, a tutti i castelvetresi. Da domani sarò già al lavoro per formare la mia squadra".

m.ped.