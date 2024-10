"Statale ancora allagata, adesso basta"

Piogge intense ieri in Appennino, con alcuni allagamenti e situazioni di possibili rischi che in certi casi attendono da tempo una soluzione. E’ quanto sta accadendo a Riolunato dove una profonda fogna ostruita provoca situazioni di pericolo con fuoriuscita di acqua e fango in prossimità della fermata dell’autobus vicino alla rotatoria di Via Statale (Ss 12 Abetone Brennero) col rischio che qualcuno possa cadere nel limitrofo pozzo melmoso profondo quasi 4 metri a lato marciapiede. Il sindaco Lorenzo Checchi ha già emanato un’ordinanza contingibile e urgente di chiusura di questa fermata Amo con pensilina sulla via Statale, con transenne attorno alla fogna, ma i solleciti all’Anas non hanno ancora dato frutti per un intervento per disostruire la fogna. Quindi il sindaco pensa ad ulteriori provvedimenti: "Se i rischi permangono -ha detto ieri- sto valutando di emettere una nuova ordinanza di soppressione della fermata per tutto l’anno scolastico, ma soprattutto sto valutando la necessità di ordinanze di chiusura del transito sulla strada Statale in casi di particolari precipitazioni dato che il livello dell’acqua che fuoriesce sulla sede stradale arriva anche a superare i 10 centimetri, con gravi rischi alla circolazione". Un provvedimento importante, ma correlato ai rischi che la situazione sta degenerando. Vi è anche il pericolo che qualcuno, in attesa del pullman o transitando in zona, cada nel pozzo di acqua e melma accanto alla pensilina, con conseguenze fatali vista la profondità. Il problema è spiegato nell’ordinanza sindacale: "Tale fogna non ha sbocco sul vicino torrente in quanto i lavori eseguiti sulla strada da parte della proprietà hanno provocato da tempo la chiusura del condotto, il conseguente pozzo ha una profondità di circa 4 metri ed è adiacente alla fermata dell’autobus e può rappresentare un serio pericolo per gli studenti ( e non solo) e per le auto che circolano sulla strada statale che potrebbero sbandare a causa della costante presenza di acqua e fango; e che nonostante numerosi solleciti a tutt’oggi Anas non ha ancora provveduto a ripristinare il condotto fognario ed eliminare così lo stato di pericolo che si presenta costantemente in caso di maltempo". Il genitore di un ragazzo che giornalmente si reca a Pavullo, e che non ha più questa fermata, concorda col provvedimento: "E’ un disagio, ma occorreva dare un segnale ad Anas perché intervenga al più presto, per la sicurezza di tutti gli studenti e gli automobilisti". Già in passato (come nell’agosto 2023) in quel tratto di strada vi erano stati problemi, per la caduta di ghiaia e fango dal pendio sovrastante, con richiesta di interventi.

Giuliano Pasquesi