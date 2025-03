Stomaterapia, l’ambulatorio trasloca

Cambia casa l’ambulatorio infermieristico di stomaterapia. Da lunedì 3 marzo trasloca, infatti, presso la Casa della Comunità ’Norina Galavotti’ in via Fogazzaro 6, al primo piano. Il trasferimento – fa sapere l’Ausl – rientra in un più ampio progetto di riorganizzazione dei servizi sanitari territoriali, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la qualità delle prestazioni offerte. Ad oggi l’ambulatorio, che gestisce pazienti con queste problematiche, ha in cura 259 persone. "La nuova sede – fa sapere l’Ausl – garantirà un ambiente più moderno e funzionale, con spazi dedicati e personale specializzato per rispondere in modo ancora più efficiente alle esigenze degli utenti. I pazienti potranno comunque continuare ad usufruire degli stessi servizi di alta qualità, con in più la comodità di un accesso semplificato e una maggiore vicinanza ad altri servizi sanitari".

Giorni e orari di apertura rimarranno invariati, ovvero martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle 13.

al.gr.