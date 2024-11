Strangolata dall’ex marito. Una targa in ricordo di Anna: "Mai più donne vittime"

Anna Sviridenko era "brillante". Brillante, sì. Così come la ricorda chi l’ha conosciuta, chi ha trascorso con lei lunghe giornate al Policlinico, dove era specializzanda nel reparto di Radiologia. Brillante e sorridente, fino all’ultimo momento. Fino al momento in cui Anna è stata strangolata e strappata violentemente alla vita per mano del marito, dal quale si stava separando, lo scorso giugno.

Ed è proprio lì, nel reparto in cui lavorava, che ieri mattina è stata svelata una targa in sua memoria, per lei e per tutte le vittime di femminicidio: "Nel suo ricordo – si legge – rinnoviamo ogni giorno il nostro impegno contro ogni forma di violenza sulle donne".

"Tutti ci ricordiamo di Anna. Era una ragazza, un medico, una specializzanda sorridente, che si è sempre impegnata a pieno nel suo lavoro – riavvolge il nastro Anna Rita Pecchi, radiologa Aou –. Con me ha trascorso il suo ultimo turno di servizio qui al Policlinico: l’avevo vista tranquilla, serena, concentrata. Ricordo che avevamo lavorato bene, come sempre, e avevamo preso un caffé insieme durante la pausa. È uscita da qui con il suo solito sorriso, che ora rimane impresso dentro il cuore di tutti noi. Nessuno si sarebbe mai aspettato quello che, invece, è successo dopo: è stato un enorme trauma".

Commossa, è stata proprio Pecchi a svelare la targa, che ora porta impresso il nome di Anna, e il suo ricordo, cinque mesi dopo il suo terribile omicidio.

"Anna era una di noi – dice Pietro Torricelli, direttore della Radiologia del Policlinico –. Una dottoressa già formata, che si era rimessa in gioco con una nuova specializzazione in radiodiagnostica e stava facendo un percorso brillante. Era solare, positiva, una professionista che si concentrava a fondo nel suo mestiere. Questa targa è dedicata a lei, ma sarà anche un monito affinché queste terribili tragedie non succedano più".

"Era necessario, doveroso, ricordare una professionista che farà sempre parte dei nostri cuori e della nostra comunità professionale – conclude Ottavio Nicastro, direttore sanitario Aou –. Ma è sulla memoria che bisogna costruire il futuro: serve una progettualità costante per lavorare sulla cultura della non-violenza. Prendiamo un impegno collettivo per il presente e per il futuro di tutti noi".