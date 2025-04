Studenti a scuola di gestione dei rischi

Sono circa un centinaio i ragazzi delle classi quarte delle scuole superiori di Carpi che si ritroveranno, domani e domenica al Centro civico di Sozzigalli, per la nuova edizione di ‘Campo Volo – Cantieri Giovani’, il campo esperienziale di protezione civile nato nel 2013 e promosso da Fondazione Casa del Volontariato e CSV Terre Estensi. Insieme alle associazioni e con il supporto dei volontari, i ragazzi potranno così sperimentare le attività per la gestione dei rischi del territorio, al fine di conoscere le modalità e i comportamenti da tenere in caso di emergenza, così come previsti e adottati dalla Protezione civile.

Il Centro civico di Sozzigalli, diventerà per due giorni un vero e proprio centro operativo, con tende, giubbotti e tutta l’attrezzatura necessaria a simulare gli interventi in caso di emergenza. Il ‘Campo Volo’ rappresenta tuttavia solo il culmine di un’intensa attività sviluppata nelle scuole – ovvero istituto Meucci, Vallauri, liceo Fanti e Da Vinci – che ha coinvolto un totale di 39 classi per oltre 900 studenti che hanno incontrato, praticato e imparato con la protezione civile in classe.

Dieci le associazioni aderenti al progetto: i Gruppi Comunale Volontari di Protezione Civile di Carpi, Campogalliano, Soliera e Novi, Pubblica Assistenza Campogalliano, Croce Rossa Italiana Carpi, Croce Blu Soliera, Agesci Carpi, GGEV, Rescue Drones Network. È stata richiesta la partecipazione anche del gruppo per la sicurezza Fluviale ‘Le Nutrie’.