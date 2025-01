Studenti del Da Vinci controlleranno l’aria

Gli studenti di una classe 5° ad indirizzo chimico ambientale dell’ITIS Da Vinci di Carpi, nell’ambito del progetto “Atmosfera” patrocinato da GARC Ambiente, faranno un monitoraggio pilota della qualità dell’aria a Carpi con la collaborazione di Unimore, ARPAE e del Comune di Carpi. Il progetto predisposto dall’Istituto Superiore è orientato ad aumentare le competenze inerenti il monitoraggio sperimentale della qualità dell’aria con lo scopo di ampliare l’offerta formativa degli studenti e prevede anche la divulgazione alla cittadinanza dei risultati elaborati inerenti tematiche ambientali ed in particolare la qualità dell’aria e i composti climalteranti. A tal fine i docenti promotori del progetto, Roberto Arletti e Gianluca Bilardi, dell’ITIS Da Vinci hanno chiesto la collaborazione al prof. Alessandro Bigi del Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari.

Il gruppo di ricerca del prof. Bigi ha messo a disposizione degli studenti la strumentazione necessaria perché essi possano progettare e gestire una rete di monitoraggio per la misura indicativa di ossidi di azoto (NOₓ) e di ozono (O₃) in 4 punti della città di Carpi con il supporto e di intesa con l’amministrazione comunale. Questa rete pilota, che resterà attiva per la durata del progetto, si basa su sensori compatti, portatili, a basso costo, di Unimore e si innesta nella rete di monitoraggio della qualità dell’aria di ARPAE, che collabora al progetto fornendo i dati validati di inquinanti atmosferici che sono fondamentali per la calibrazione della strumentazione portatile.