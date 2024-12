Studenti e lavoratori, l’appello: "Servono alloggi dignitosi e a costi che siano accessibili

La riqualificazione dell’ex Caserma di Sant’Eufemia destinata a studentato per ospitare fino a 55 studenti, ricercatori e dottorandi fuori sede di Unimore "rappresenta certamente un esempio significativo di rigenerazione urbana trasformando spazi inutilizzati in risorse vitali per la città, riutilizzando l’esistente anziché costruire su terreni vergini. Ma la rigenerazione urbana, che pure è un intervento che va nella giusta direzione e che condividiamo – affermano Marcello Beccati (segretario Sunia Cgil) e Giammarco Fabiano (coordinatore sindacato studentesco UduMore) – non è una cosa buona di per sé, dipende a quali finalità è collegata e se produce risposte a bisogni sociali. Va bene la riqualificazione e la rigenerazione, ma se questo vuol dire affidarsi a soggetti privati per la locazione degli appartamenti e metterli al 70% a mercato e a 550 euro al mese di affitto, stiamo facendo un’operazione esclusiva e non inclusiva", commentano Beccati e Fabiano.

"Siamo consapevoli che il nuovo studentato di Sant’Eufemia con i suoi 55 posti letto non può da solo risolvere il problema della grave carenza di alloggi a prezzi accessibili per studenti a Modena. Ma soluzioni come quella di Sant’Eufemia, purtroppo, rischiano di essere esclusive e non accessibili a tutti – osserva Giammarco Fabiano di Udu – Modena è una città universitaria, ma i suoi costi non sono alla portata di tutti. Gli studenti, specialmente quelli provenienti da famiglie con meno risorse, sono costretti a vivere in condizioni difficili, spesso lontano dalle strutture universitarie che potrebbero aiutarli a concentrarsi sullo studio".

Il rischio, secondo Udu, è che queste iniziative diventino riservate a una cerchia ristretta di studenti più benestanti, creando un ulteriore divario sociale tra gli universitari. Sunia e Udu sottolineano la preoccupante assenza di un intervento pubblico a garanzia della sostenibilità sociale di progetti di student-housing come quello dell’ex Caserma la cui realizzazione e gestione sono interamente nelle mani di soggetti privati.

"Il pubblico deve entrare in gioco in modo molto più incisivo. Non possiamo permettere che gli studenti diventino merce di scambio per il mercato immobiliare. La città ha bisogno di politiche pubbliche che intervengano direttamente nella creazione di alloggi accessibili, garantendo che la risposta alla carenza di posti letto non sia esclusivamente legata a logiche di profitto - affermano Beccati e Fabiano - Modena deve fare di più per garantire che gli studenti, soprattutto quelli con redditi bassi, possano trovare soluzioni abitative adeguate. Non possiamo affidarci solo al mercato privato, che spesso non ha alcun interesse a mantenere i costi degli affitti sotto controllo. Per la creazione di una città universitaria inclusiva e sostenibile è essenziale che l’Amministrazione comunale e l’Università si facciano promotori di politiche abitative che vadano oltre la semplice riqualificazione degli spazi".