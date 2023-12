Studenti meritevoli, assegnate sei borse di studio

Sei borse di studio assegnate ad altrettanti giovani universitari e laureati. Dalla Fondazione Francesco Manni di Maranello arriva un nuovo, importante contributo a sostegno del merito nel percorso di studio e formazione dei giovani. Due borse di studio a studenti che frequentano l’Università di Modena e Reggio Emilia (Niccolò Foralli, matematica, e Davide Serradimigni, ingegneria del veicolo), altrettante a studenti dell’Università Pontificia Salesiana di Roma (Francesca Piovan, comunicazione sociale, media digitali e cultura, e Maria Sole Giusti, scienze dell’educazione), e due a laureati presso Unimore, ovvero Ruben Asanovski, electronics engineering, e Rosanna Di Tinco, chimica e tecnologie farmaceutiche. La Fondazione, è nata nel 2014 grazie al lascito testamentario di Francesco Manni, cittadino maranellese scomparso nel 2011 a 97 anni: fu lui stesso ad indicare nelle sue volontà la costituzione di una fondazione per supportare gli universitari, individuando come unico criterio per l’assegnazione l’eccellenza conseguita nel curriculum studiorum. A consegnare le borse di studio il Sindaco di Maranello Luigi Zironi e la Presidente Romana Battilani.