Su il sipario sull’ambiente. A teatro a piedi o in bici?. Ricevi un biglietto gratuito

Se vieni a teatro a piedi o in bicicletta... ti premiamo facendoti entrare gratis. È l’originale e nuova iniziativa "Bike to Theater - Project Butterfly" che viene lanciata dal teatro Comunale Pavarotti Freni in collaborazione con Wecity, piattaforma per la mobilità sostenibile. Proprio mentre fra Modena, Danzica ed Helsinki stanno nascendo tre nuove opere liriche dedicate ai temi dell’ecologia, il Comunale vuole incoraggiare a prendersi cura dell’ambiente... anche lasciando a casa l’automobile per andare a teatro, così da ridurre le emissioni di CO2. "Promuovere l’arte e la sostenibilità ambientale è una missione che ci sta a cuore – sottolinea il maestro Aldo Sisillo, direttore del Comunale –. Ora invitiamo il nostro pubblico a condividere non solo l’amore per la musica e lo spettacolo, ma anche l’impegno verso scelte responsabili, offrendo un’esperienza che arricchisce sia l’animo che il pianeta".

Ma come funzionerà? Basta scaricare l’app Wecity (disponibile sia per Ios che per Android) e iscriversi inserendo il codice speciale BUTTERFLY-B2T. Ogni volta che partirete da casa per recarvi al teatro Comunale ad assistere a un concerto, un balletto o un’opera lirica, dovrete ricordarvi di attivare l’app che sostanzialmente – come un contapassi – seguirà i vostri spostamenti: altrettanto dovrete fare al rientro a casa. Quando avrete effettuato cinque giornate di spettacolo ‘sostenibili’, complete di andata e ritorno (con una distanza percorsa di almeno 500 metri per ogni tratta), riceverete un codice che permetterà di riscattare un biglietto omaggio del valore massimo di 30 euro per uno spettacolo del Comunale. Un segno di ringraziamento per aver dato un sia pur piccolo contributo all’ambiente.

L’iniziativa sarà attiva fino al 31 maggio 2025. Questa nuova proposta ricalca il progetto ‘Bike to Work’ del Comune che dalla scorsa primavera ha letteralmente ‘ripagato’ (20 centesimi al chilometro) coloro che hanno scelto di andare al lavoro in bici o col monopattino elettrico. "Anche con ‘Bike to Theatre - Project Butterfly vogliamo incentivare una mobilità più sostenibile, premiando che sceglie mezzi alternativi per vivere la cultura – sottolinea Paolo Ferri, Ceo e fondatore di Wecity –. Crediamo che ognuno possa fare la sua parte per un futuro più verde".

Intanto procede appunto la creazione delle opere liriche del progetto Butterfly, ideato dal Comunale insieme ai teatri polacchi e finlandesi e a partner tedeschi e belgi con la partecipazione dell’Aess, agenzia per l’ambiente, e il sostegno di Europa Creativa: gli studenti delle tre città (a Modena i ragazzi dell’Istituto Selmi) hanno scritto racconti sull’emergenza climatica che sono stati trasformati in libretti e musicati in inedite partiture. Le tre opere verranno rappresentate insieme sui palcoscenici di Modena, Danzica ed Helsinki, a partire dalla prossima primavera.