"Subito 4 microaree per il conferimento"

A Modena bisogna realizzare quattro micro aree, una per quartiere, per dare ai cittadini la possibilità ai cittadini di conferire 24 ore al giorno ogni tipologia di rifiuto. Aree che dovranno essere ad accesso controllato (mediante tessera già in possesso dei cittadini) e videosorvegliate. Questo "sistema già in uso in altre realtà cittadine che utilizzano il porta a porta rappresenterebbe una risposta alle diverse richieste dei cittadini". È la soluzione proposta da Katia Parisi, consigliera comunale di Modena civica, con un ordine del giorno che impegna il sindaco e la giunta anche a "farsi portavoce nei confronti di Hera di tutte le criticità che ci sono per trovare quel punto di equilibrio necessario al corretto funzionamento del servizio di raccolta differenziata".