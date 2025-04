Successi e sfide per i giovani ciclisti emiliani al Tour of the Alps

Sul circuito di San Matteo della Decima in provincia di Bologna, dopo il rinvio della gara di Rolo per il maltempo, oltre duecento giovanissimi con una folta partecipazione di extraregionali (che hanno dominato in quasi tutte le categorie), tra i modenesi il miglior risultato è stato colto tra i G5 da Flavio Mattia Richeldi della Ciclistica Maranello (nella foto) che è salito terzo gradino del podio, mentre tra i G1 è giunto al 4° posto Marco Gaetti (Baby Team Iaccobike Sassuolo) e tra i G2 si è piazzato a buon quinto posto Giacomo Covili (Ciclistica Pavullese). Sarà invece il pavullese Luca Covili a guidare i sette rider del team modenese-reggiano del VF Group Bardiani al Tour of the Alps, che sarà l’ultimo appuntamento di gare a tappe prima dell’inizio del Giro d’Italia. Il 28enne frignanese è alla sua quinta partecipazione all’impegnativa corsa, una gara che vanta un albo d’oro prestigioso. Covili l’ha sempre conclusa sin dal suo debutto in maglia azzurra, quando era ancora dilettante: "Mi sono allenato in altura e spero proprio di aver recuperato, soprattutto dal malanno che mi aveva tormentato nell’ultima tappa della Tirreno-Adriatico. Ho buone sensazioni e questa corsa mi ha sempre messo nelle condizioni di fare un buon Giro d’Italia (18° nell’edizione dello scorso anno ndr)", ha detto mostrandosi fiducioso il portacolori della VF Group. Il Tour of the Alps sarà visibile in diretta su Eurosport 2. Dopo l’ottima prova al Giro delle Regioni, il ventenne Luca Paletti guiderà assieme a Filippo Turconi la pattuglia dei giovani al Palio del Recioto, classica internazionale, sperando di interrompere il dominio degli stranieri degli ultimi anni. Positiva prestazione degli esordienti della Ciclistica Maranello a Bellaria Igea Marina, con Alessio Bonfiglioli (24°),Valerio Ballantini (38°) e Francesco Giaconelli (40°) nella corsa romagnola che ha visto al via quasi due centurie di atleti tra 1° e 2° anno.

Andrea Giusti