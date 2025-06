"Successo per la camminata in notturna"

Circa 1.500 persone, secondo gli stessi organizzatori, hanno preso parte all’ormai tradizionale camminata notturna promossa dall’associazione di genitori "Piccoli passi", in occasione della fine dell’anno scolastico 2024/25. Sostenuta anche da diverse aziende del territorio, l’iniziativa si è sviluppata su un percorso pianeggiante, accessibile a tutti, e ha ottenuto anche il patrocinio del Comune di Vignola. Presenti alla camminata studenti, genitori e insegnanti, "per un bellissimo momento di comunità – commenta il presidente di Piccoli Passi, Giovanni Costanzini – tra associazione, polizia locale e istituzioni. La camminata è stata funzionale anche all’auto finanziamento dell’associazione, che ha raccolto in questa occasione 3.000 euro, da destinare alla Direzione Didattica e alle medie Muratori.

m. ped.