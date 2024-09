Successo per l’evento ’Time to change’

Successo per il progetto ’Time To Change’ che Banca Generali ha portato a Modena attraverso un dibattito che ha riunito famiglie ed esponenti del mondo associativo accorsi giovedì all’Hotel RMH Raffaello per ascoltare il confronto tra il Sales Manager Strategico per la Sostenibilità di Banca Generali, Enzo Ruini, l’assessore al Bilancio Vittorio Molinari, la professoressa di ingegneria sanitaria-ambientale e delegata per la sostenibilità universitaria di UniMoRe, Grazia Ghermandi, e il Ceo di Chimar Spa Marco Arletti, sui temi della sostenibilità sociale, di governance e ambientale.

L’evento è stato impreziosito dalla proiezione serale del docufilm ’Time To Change’. Realizzato da Banca Generali, prodotto da Cannizzo Produzioni per la regia di Emanuele Imbucci, il docufilm racconta il viaggio del fotografo Stefano Guindani attraverso 17 Paesi, e mostra i molti volti del percorso verso una società sostenibile e più etica che passa tanto dal riciclo degli pneumatici fuori uso, quanto da un’istruzione di qualità negli angoli più rurali dei Paesi in via di sviluppo.

Il docufilm è disponibile anche su RaiPlay, la piattaforma multimediale della RAI.

"Essere vicini al territorio, alle sue famiglie e alle sue imprese fa parte del nostro Dna come banca e portare il progetto Time To Change a Modena è una parte integrante di questo impegno per la collettività", ha commentato Filippo Di Leone, Sales Manager di Rete FPA di Banca Generali Private, aprendo l’evento. "Le virtù evocate dal film sono le stesse che gli imprenditori clienti di Banca Generali dimostrano ogni giorno nelle sfide d’impresa, impegnandosi per adeguare i loro modelli di business a un mondo in cambiamento".