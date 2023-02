Sono ragguardevoli i numeri con cui Casa Corsini, la struttura polifunzionale di Spezzano di Fiorano nata per concedere a grandi e piccoli uno spazio di gioco e lavoro, manda in archivio il 2022. Solo quel che riguarda il FabLab Junior, ovvero il ‘segmento’ dedicato ai più piccoli, il numero di laboratori ammonta a 99, per un totale di 1200 partecipanti tra bambini, ragazzi e insegnanti. Sia nella prima parte dell’anno che nella seconda, i progetti laboratoriali sono stati finanziati da Fondazione di Modena. Settecento, invece, gli alunni delle scuole elementari e medie che hanno frequentato i 33 laboratori inseriti nei progetti di qualificazione scolastica.