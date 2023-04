Task force contro i roghi nei boschi A Pavullo centro di addestramento

Ha aperto mercoledì (con tanto di sorvolo ieri da parte di un Canadair), presso la stazione dei vigili del fuoco di Pavullo, un nuovo polo didattico per la formazione dei ‘Dos’, i coordinatori delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi con mezzi aerei. Si tratta di un Centro nazionale strategico – l’unico in Italia oltre a Lamezia Terme – dove, per diversi periodi durante l’anno, personale proveniente anche da fuori regione sarà formato con corsi della durata di due settimane per dirigere le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi, coordinando da terra le squadre e i mezzi aerei. Sebbene non ci sia ancora stata una vera e propria inaugurazione, hanno preso il via le prime due giornate di esercitazione con un Canadair che ieri pomeriggio è appositamente arrivato da Genova. Dopo aver imbarcato 6mila litri di acqua, il mezzo si è diretto verso l’aeroporto di Pavullo: 4 i lanci di acqua effettuati nella zona del Campo d’Aviazione. Per simulare un incendio, invece, è stato fatto uso di macchine del fumo. A breve, con i primi due corsi forse già prima dell’estate, queste giornate diventeranno quasi una ‘normalità’ per Pavullo, sempre più punto di riferimento nazionale grazie allo strategico aeroporto Paolucci: "Il polo didattico è pronto e vanta una location davvero perfetta per effettuare gli addestramenti, considerata la vicinanza tra l’Aeroporto e la stazione dei vigili del fuoco – spiega il direttore responsabile del Centro, Alberto Parrino –. All’interno degli spazi della caserma, è stata creata un’aula didattica con simulatori e camere dove si potrà alloggiare durante i corsi. La struttura potrà accogliere, non solo vigili del fuoco, ma anche volontari della Protezione civile ai quali alcune regioni affidano il coordinamento delle operazioni di spegnimento, in caso di vasti incendi boschivi". Soddisfazione da parte del presidente di Aero Club Pavullo, Roberto Gianaroli: "Quello che 6 anni fa, quando è partito l’iter con l’allora comandante regionale dei vigili del fuoco, aveva la parvenza di un sogno, oggi è realtà. Avere un centro per la formazione dei direttori delle operazioni di spegnimento (Dos) significa, per l’Aeroporto, essere un riferimento importantissimo e la struttura di formazione avrà un apporto valoriale per il sistema turistico unico. Lo spiraglio per realizzare il polo si è aperto a inizio 2022: già dopo i primi giorni di esercitazione, è evidente il successo di questa scelta".

Riccardo Pugliese