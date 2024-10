Ticket Muzzarelli-Ferrari. Sede elettorale condivisa: "Ascolteremo i cittadini"

Molto partecipata ieri sera l’inaugurazione della sede elettorale condivisa in via Emilia centro 267 dell’ex sindaco Gian Carlo Muzzarelli e dell’ex assessore Ludovica Carla Ferrari, due degli otto candidati del Partito democratico per le elezioni regionali a sostegno del candidato presidente Michele de Pascale. Sulla scheda l’elettore può esprimere fino a due preferenze, purché di sesso diverso. Muzzarelli e Ferrari si muoveranno insieme in questo finale di campagna. "Oggi é un passo in più del cammino che ci conduce al voto del 17 e 18 novembre – ha esordito Muzzarelli –. Ci aspettano sfide decisive, per le quali la Regione ha un ruolo fondamentale. Dobbiamo rafforzare sanità, politiche ambientali, infrastrutture, lavoro, sistema della formazione. Abbiamo esperienza e quella esperienza deve trasformarsi in leggi. C’é ancora da fare. Quello di oggi é un luogo di incontro, confronto, ascolto e mai come in questo periodo se ne avverte il bisogno".

Dal canto suo Ferrari ha rimarcato come "questa sede non è solo un comitato elettorale: nelle nostre intenzioni rappresenta un punto di riferimento per il Pd e per la coalizione di centro sinistra che sostiene Michele de Pascale". Qui incontreremo, ha proseguito la candidata, "le cittadine e i cittadini che vorranno presentarci i loro problemi e illustrarci le loro proposte. Parleremo di sanità, di lavoro, di asili nido e di cultura. Un mese di confronto quotidiano con i modenesi".

g.a.