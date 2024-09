Tocca al Sassuolo due il turno di Coppa a Lecce

Sarà con tutta probabilità un ‘Sassuolo2’, quello che oggi alle 16 cerca gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Lecce al ‘Via del Mare’, ma sarà comunque, garantisce Fabio Grosso, una squadra "che sta bene e cercherà di fare il massimo per ottenere il miglior risultato possibile". A quattro giorni dallo scontro in campionato contro lo Spezia, in effetti, pensare che il tecnico neroverde non attui le ‘rotazioni’ del caso non è cosa, ma non è cosa nemmeno pensare che questa lunghissima trasferta che ‘interrompe’ la settimana neroverde sia un intoppo. "E’ un’opportunità: si tratta di misurarsi contro una squadra di categoria superiore, che può metterci in difficoltà, indubbiamente. Ma le difficoltà – aggiunge Grosso - ci piacciono, e ci piace affrontarle a modo nostro". Come? Facendo gara, dice l’allenatore del Sassuolo, "con le nostre qualità, facendo salire il livello del gruppo anche attraverso quello che cambieremo. Abbiamo cambiato molto anche in campionato, e credo sia giusto così: si tratta di mettere in campo ragazzi in grado di fare una grande prestazione sapendo che pronti a subentrare ce ne sono altri pronti a fare altrettanto bene".

Azzardando, aggiungiamo alle indisponibilità certe – Berardi e Lovato – le cautele che spingeranno Grosso a ‘risparmiare’ alcuni big (Thorstvedt e Boloca, ma anche Odenthal e Romagna, che lo stop a Lovato trasforma in indispensabili) giocandosi poi opzioni di scelta che una rosa extralarge gli concede comunque. In porta uno tra Satalino e Russo, in avanti uno tra Russo e Moro.

Tra i due estremi, una squadra da ‘inventare’ nei protagonisti più che negli assetti – probabile il 4-3-3 - con minuti possibili ai rientranti Caligara e Kumi e possibili spazi anche per chi, come Antiste, non si vede da un po’ o chi, come D’Andrea, Missori o Ghion, ancora non si è visto. Lecce (4-2-3-1):1 Fruchtl; 12 Guilbert, 6 Baschirotto, 4 Gasapr, 2 Pelmard; 8 Rafia, 40 Hasa; 22 Banda, 10 Oudin, 36 Marchwinski; 3 Rebic. All. Gotti (30 Falcone, 98 Borbei, 28 Esposito, 19 Jean, 25 Gallo, 42 Addo, 29 Coulibaly, 20 Ramadani, 75 Pierret, 77 Kaba, 27 Mc Jannet, 34 Daka, 13 Dorgu, 50 Pierotti, 23 Burnete, 7 Morente, 9 Krstovic)

Sassuolo (4-3-3): 12 Satalino, 23 Toljan, 80 Muharemovic, 44 Miranda, 15 Pieragnolo, 55 Kumi, 35 Lipani, 40 Iannoni, 28 Antiste, 91 F. Russo, 7 Volpato (1 A. Russo, 2 Missori, 3 Doig, 17 Paz, 19 Romagna, 26 Odenthal, 14 Obiang, 8 Ghion, 29 Caligara, 25 D’Andrea, 77 Pierini, 24 Moro) Arbitro: Perenzoni di Rovereto (Palermo, Fontemurato, q.u. Scatena)

Stefano Fogliani