"Togo", l’inclusione viaggia su due ruote

Gattini disabili, volontari, musica, pet therapy, giochi da tavolo e soprattutto tre giorni di mototerapia per bambini e ragazzi diversamente abili che pare escano rigenerati da questa nuova forma di sostegno psicologico. Tutto ciò compone la prima edizione di "Togo. Joy of life", evento gratuito che si terrà dal 28 al 30 aprile in un luogo difficile come il Novi Sad, l’area a poche centinaia di metri da piazza Grande dove si spaccia sovente e alcuni giorni fa è stato accoltellato a morte un ragazzo originario del Pakistan.

Ieri la presentazione della iniziativa in Comune con Angelo Fuggiano, della società organizzatrice FAS Security Solution, il sindaco Muzzarelli e in collegamento Massimo Bianconcini, motociclista freestyler cinque volte campione del mondo di Step Up. "La nostra manifestazione - ha spiegato Fuggiano - è dedicata a Veronica Franco, 19enne morta di leucemia nell’ottobre 2020, poche settimane dopo essere stata accompagnata sul palco della trasmissione tv ‘Tu si que vales’. Veronica aveva commosso tutti con una strepitosa versione di ‘Hallelujah’ e noi ospiteremo i suoi genitori Luca e Rosanna. La mototerapia è una pratica ancora poco nota, ma basta vedere i sorrisi dei bambini che non vogliono più scendere per comprendere che va fatta". Aggiunge Bianconcini: "Questa idea si è sviluppata dodici anni fa e l’abbiamo già portata negli ospedali di Genova e Torino e di recente al Bellaria di Bologna. Ricordo che quando mi prospettarono di usare le moto elettriche per questo fine pensano fossero dei pazzi, ma poi non ci siamo più fermati". Termina il sindaco: "Potevamo dire di no? Ho letto subito un grande coraggio per questa sfida che portiamo in un luogo importante della città che ha bisogno di avere festa e attenzione ogni giorno". La mototerapia, in gergo Freestyle Motocross Therapy (FMX Therapy), è stata oggetto di studi scientifici da cui è emerso che, grazie a questa pratica, la percezione del dolore e il livello di stress si riducono, le emozioni negative si affievoliscono, quelle positive aumentano. La mototerapia porta dunque evidenti benefici, in quanto non si tratta di pura esperienza ludica, ma di una terapia complementare che migliora lo stato psicofisico del paziente e della sua famiglia. Oltre alla mototerapia Togo darà spazio anche alle altre terapie complementari, in particolare quelle che si avvalgono degli animali. Inoltre, grazie ai Vigili del Fuoco di Finale i più piccoli provano l’emozione di essere pompieri per un giorno mentre ci saranno esibizioni di motocross, un’area food & beverage e naturalmente tanta musica e giochi. Il 28 tocca al gruppo modenese "Non siamo mica gli americani", celebre cover band di Vasco Rossi, sabato saranno i "Nero a metà" a rendere omaggio a Pino Daniele mentre l’ultima giornata musica con il team di Enjoy e il maestro Emanuele Sgarbi e le loro percussioni.

s.l.