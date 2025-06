Torna ‘Albinelli street’ . Buon cibo e musica con gli artisti di strada

di Francesco LolliSabato torna nel centro storico di Modena ’Albinelli Street’, l’evento a ingresso gratuito organizzato dal Consorzio Mercato Albinelli in collaborazione con il Comune di Modena, Caf Italia e Foodie Eventi. Giunta alla sua quarta edizione, la manifestazione propone un’apertura straordinaria del Mercato Coperto fino a mezzanotte, con gli operatori dei banchi presenti e protagonisti anche in piazza XX Settembre, pronti a offrire i loro prodotti "da portar via" e delizioso street food. Il programma gastronomico proposto andrà dal classico gnocco fritto e tigelle con salumi e intingoli alla pasta fresca. Senza dimenticare gli immancabili tortellini e tortelloni, secondi di carne e pesce. Il tutto accompagnato dai vini del territorio. L’atmosfera sarà animata da spettacoli per tutte le età: clown, giocolieri, artisti di strada, dj set e le suggestive "invasioni lunari" renderanno la serata speciale per grandi e piccoli. "Quest’anno "Albinelli Street" ha un valore doppio", spiega Sergio Romagnoli, direttore del Consorzio Mercato Albinelli. "Il 7 giugno coincide con il Motor Valley Fest, evento che richiama turisti e curiosi da tutta Italia. In questo contesto, il nostro mercato rappresenta un altro pezzo di storia da scoprire. Per i cittadini, invece, è l’occasione per vivere l’Albinelli in modo diverso: più colorato, più aperto e finalmente anche in orario serale". La sinergia con il Motor Valley Fest sarà visibile anche all’interno del mercato, grazie all’esposizione di un "manichino" originale della Ferrari 275 GTB Competizione del 1965 (solo quattro modelli prodotti). Si tratta di una fedele struttura artigianale realizzata dal maestro carrozziere Afro Gibellini, oggi 89enne e parte della collezione ModenArt. "Questi telai, realizzati interamente a mano, rappresentano la base su cui si modella la carrozzeria dell’auto. È come vedere la radiografia di una vettura leggendaria", racconta Gibellini, presente all’Albinelli nei giorni scorsi. "Anche dopo decenni, continuo a imparare: in fondo mi sento ancora un apprendista. Chi vuole conoscere quest’arte da vicino è sempre il benvenuto". L’appuntamento di sabato si preannuncia ricco di iniziative, sapori e convivialità. "Il successo delle prime tre edizioni ci ha spinti a credere in questo format", conclude Romagnoli. "Un evento all’insegna del buon cibo, della socialità e dell’energia contagiosa che solo il Mercato Albinelli sa trasmettere, grazie anche alla passione dei suoi operatori e all’entusiasmo dei visitatori". E per chi volesse fare il bis, domenica 8 giugno il mercato sarà aperto straordinariamente anche al mattino, dalle 8 alle 15.