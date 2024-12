Torna il Natale Zagaglia tra musica e fotografie

Natale 2024: ritorna il Natale Zagaglia che era ormai una tradizione dal 1990, quando ci fu il primo appuntamento all’Hotel Real Fini e Giorgio Fini, un grande amico e un grande modenese, aveva ospitato l’evento. Pochi protagonisti, Bruno Urbini, Pippo Casarini con i suoi 44 gatti e il resto di due, e Luciano Zanasi. Poi negli anni tanti ospiti e a recitare i loro monologhi Benedetto Benedetti, Franco Bisi, Riccardo Pellati, oltre a cantanti, poeti e tanta gente, tanti amici perché era una novità ed era una serata piena di atmosfera e di gioia. Mentre il tempo passava, cambiavano anche le persone, ma l’atmosfera era sempre gioiosa, sempre uguale. Prima da Fini, poi all’Hotel Canalgrande, ma alla fine, dopo trent’anni, il Covid ha fermato tutto. Ma quest’anno ritorna la festa… il Natale Zagaglia, domenica prossima, il 22, alle ore 17 al teatro del Tempio in viale Caduti in guerra con ingresso libero. Il programma segue la tradizione: poesie, diapositive ovviamente digitalizzate, una favola, musica e tanta atmosfera, si spera come tanto tempo fa.

Claudio Messori al sax, Roberta Morini che canta e anche Teresa Ferrari, una giovane soprano. Avremo Vanna Panciroli e Sauro Torricelli che non hanno bisogno di presentazione, son bravissimi non solo come Pulona e Sandrone, ma anche in borghese in mezzo noi. Un pomeriggio diverso che forse ci riporta a tempi passati grazie a una proiezione di come eravamo, ma anche come siamo con ancora la gioia nel cuore, perché tra pochi giorni è Natale.