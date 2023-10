Tornano i Vespri d’organo in Duomo

Nuovo appuntamento con i Vespri d’organo in Duomo a Modena, per iniziativa della Basilica Metropolitana con il sostegno della Fondazione di Modena. Oggi alle 15.30 il musicista modenese Stefano Manfredini, organista titolare in San Giovanni Bosco a Bologna, e la flautista Anna Mancini, concertista di fama internazionale già docente al Conservatorio di Parma, proporranno un programma che toccherà autori celebri, come Bach e Mozart, e altri meno noti, come Leonardo Vinci. La rassegna di Vespri intende valorizzare le sonorità del prestigioso organo della cattedrale modenese, costruito nel 1934 dalla ditta Balbiani: con le sue circa tremila canne, il maestoso strumento accompagna le liturgie e accoglie, anche grazie a questi eventi, i numerosi visitatori del sito Unesco. L’ingresso all’esecuzione musicale è libero e gratuito.