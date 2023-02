Tra gioco e studio: impariamo a gestire il tempo

Come impiegano il loro tempo extrascolastico i ragazzi di 11 anni? Abbiamo deciso di scoprirlo e nel mese di gennaio siamo andati in tutte le classi prime del nostro istituto per svolgere un’indagine statistica riguardante ’Tempo, studio e tecnologia’. Abbiamo somministrato un questionario contenente quattro domande. La prima riguardava i dispositivi tecnologici posseduti, mentre le altre tre si riferivano alla gestione del tempo extrascolastico, tra sport, studio, tecnologia e altre attività. In particolare nella seconda domanda abbiamo chiesto qual è l’attività in cui si impiega più tempo, nella terza e nella quarta, invece, chiedevamo il tempo medio passato rispettivamente sui dispositivi tecnologici e nello studio. In tutto sono state intervistate 167 persone. Tutte le risposte sono state trasformate in grafici. Guardando i dati del grafico relativo alla prima domanda si può notare che l’80% degli intervistati possiede sia uno smartphone sia una console, il 15,6% possiede solo lo smartphone, invece solo una piccola percentuale, inferiore al 5%, non possiede uno smartphone. Osservando il grafico della seconda domanda, si nota che l’attività extrascolastica più praticata è lo sport, con il 41% delle risposte, al secondo posto troviamo i dispositivi elettronici, con il 28% e poi a seguire lo studio con il 16,2%. Dalla terza domanda si osserva che il 38% degli intervistati passa tra un’ora e due ore al giorno sui dispositivi elettronici e circa il 46% ne passa più di due o addirittura più di tre. Solo il 15,8% dichiara di passare meno di un’ora al giorno in questa attività. Infine il quarto e ultimo grafico ci mostra che il 58,6% degli studenti studia tra un’ora e due ore al giorno, il 21% meno di un’ora al giorno e solo il 20% studia per più di due ore al giorno. Se confrontiamo le risposte relative alle domande 3 e 4 possiamo notare che solo una persona su cinque studia più di due ore al giorno, mentre circa una persona su due gioca con i dispositivi elettronici più di due ore al giorno. I dati esposti ci permettono di fare alcune riflessioni: la maggior parte dei nostri coetanei preferisce lo svago. In effetti anche per noi giocare ai videogiochi, stare con gli amici, fare sport sono attività essenziali per ricaricare le energie. Tuttavia è necessario anche svolgere attività che ci piacciono di meno, come lo studio. Certamente esso richiede fatica, impegno, concentrazione, costanza, ma può darci tante soddisfazioni. La cosa più importante da imparare è gestire il tempo in modo adeguato, scegliendo le priorità e alternando attività piacevoli e attività utili.

Classe 1ªH Scuola Secondaria di I grado ‘Raimondo Montecuccoli’ di Pavullo . Karim Ammari, Matteo Bardani, Alessandro Bodorceanu, Andrea Bossaglia, Benedetta Casarini, Nicola Corte, Bryan Delli Santi, Chiara Donini, Lorenzo Festa, Christian Guidani, Denis Hamiti, Emanuele Luchita, Angelo Magari, Lorenzo Mazzini, Zara Mistraje, Samuel Passini, Giulio Pinotti, Luna Portela Lopez, Agata Prandini, Sofia Superbi, Federico Vandelli, Ian Zannoni.