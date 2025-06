Tragedia in auto a Cortile. Domani i funerali di Maria Vittoria

Si svolgeranno domani in forma strettamente privata i funerali di Maria Vittoria Fiozzi, la donna di 46 anni di Cavezzo che ha perso la vita sabato sera, sulla provinciale Motta, davanti alla vecchia scuola di Cortile, dopo essere uscita di strada con l’auto. Maria Vittoria, mamma di una ragazzina di 12 anni, grafica di professione, la sera dell’incidente fatale si stava recando a Carpi dove, tre sere alla settimana lavorava in un bar del centro, e le altre quattro in un locale a Mirandola. Oltre alla figlia lascia la mamma Mariangela Pinca e il papà Valter.

Le esequie sono curate dalle onoranze Cavicchioli. "Mi pare tutto surreale – afferma la mamma – e non riesco a credere che Mavi non sia più qui con noi. Si era diplomata all’istituto d’arte Venturi a Modena, specializzandosi nella grafica pubblicitaria, che era il suo ‘vero’ lavoro oltre che la sua grande passione.

Per anni ha avuto una sua società con sede a Mirandola e anche a Bologna, poi ultimamente lavorava come partita Iva. Una grandissima lavoratrice, instancabile, faceva tutto questo per la sua ragione di vita: sua figlia". Ancora da definire la dinamica del sinistro, ma pare che la donna abbia fatto tutto da sola, non sembrerebbero coinvolti altri mezzi.