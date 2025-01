Tragedia in auto con la famiglia, oggi i funerali del 17enne Manoel

E’ previsto per oggi l’ultimo straziante addio al 17enne Manoel de Oliveira Bastos, il 17enne morto a seguito di un drammatico incidente avvenuto a Spilamberto. Lo studente viaggiava in auto con i genitori quella notte, quando all’improvviso la Tesla della famiglia si è schiantata frontalmente contro un altro mezzo che sopraggiungeva dalla direzione opposta, con a bordo una coppia di giovani. Il corteo funebre partirà oggi alle 14.45 dalla camera mortuaria della Cra di Montese per la chiesa Parrocchiale di San Giacomo dove, alle 15 sarà celebrata la Santa Messa. Manoel viveva infatti insieme alla famiglia a Montese e lascia la mamma, rimasta gravemente ferita nello schianto, il papà, i fratelli e i nonni. Il 17enne studiava al Levi di Vignola, dove era ritenuto uno degli studenti più brillanti. "Era la nostra gioia" aveva affermato sui social il fratello Alessandro. Ora sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica del tragico schianto e, soprattutto, per individuare eventuali responsabilità. La famiglia è conosciutissa a Montese: il padre di Manoel è particolarmente attivo nella comunità brasiliana e insieme alla moglie si occupa dell’azienda di carri agricoli Zaccaria srl.

La famiglia ha chiesto di sostenere l’Avap di Montese con donazioni al posto dei fiori.

v.r.