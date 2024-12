Turismo, premiata ’Be part of it’: "Valorizza Modena e suoi simboli"

Il progetto dedicato al brand turistico ’Modena Patrimonio Mondiale’, con la campagna creativa di promozione ’Be Part Of It’, ideato per valorizzare le eccellenze del territorio modenese, è stato riconosciuto tra le migliori campagne nazionali di comunicazione nell’edizione 2024 del Premio ’Italia che comunica’. L’iniziativa, la terza più votata a livello nazionale nella sezione ’Italia che comunica l’Italia’, è stata riconosciuta come uno dei progetti a maggior impatto per la capacità di promuovere l’Italia.

Al centro della campagna, la Torre Ghirlandina, la Cattedrale e piazza Grande, cuore del centro storico e del sito riconosciuto da Unesco come Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

La campagna è curata dal Servizio di Promozione della Città e turismo del Comune, ideata e realizzata da Integra Solutions e Studiowiki grazie a un finanziamento del ministero del Turismo nell’ambito del Fondo per i Comuni a vocazione culturale, e rientra nel più ampio progetto di brand e promozione turistica Modena Patrimonio Mondiale. Come commenta l’assessore al Turismo Andrea Bortolamasi, il riconoscimento "premia il lavoro fatto per valorizzare e promuovere la nostra città attraverso i suoi simboli, in particolare il Sito Unesco: diversi linguaggi culturali e creativi, pensati anche per coinvolgere il pubblico più giovane, che sono stati utilizzati con l’unico obiettivo di rafforzare sempre di più la vocazione di Modena come città turistica che unisce la tutela e la valorizzazione del suo patrimonio architettonico e culturale".

Molto positivi anche i dati legati alla diffusione del nuovo brand turistico ’Modena Patrimonio Mondiale’: ci sono state 52 milioni di social impression, oltre 300 mila social clicks, 46,8 milioni di digital impression e quasi 240 mila digital clicks.

Sono aumentati, scorrendo i dati, anche i numeri di traffico del portale di promozione turistica visitmodena.it con un incremento regitrato del 2,9 % di sessioni, un aumento del 2,7% di nuovi utenti e quasi un più 12% di click e prenota.