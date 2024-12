"Ufficio stampa, selezione trasparente"

"Ho scelto di nominare un mio portavoce distinguendo questa funzione da quella di capoufficio stampa a garanzia della necessaria trasparenza e neutralità di questo ruolo. E, a maggior garanzia del Comune e del Consiglio comunale, abbiamo optato per individuare il capoufficio stampa attraverso una selezione pubblica sulla base dell’articolo 110 del Testo unico degli enti pubblici". Lo ha detto il sindaco Mezzetti nella seduta del Consiglio comunale di lunedì. "A giugno – ha affermato – ho chiesto di proseguire fino al 30 settembre l’attività dell’Ufficio stampa, composto da cinque giornalisti di cui un responsabile della comunicazione, per garantire la continuità delle attività e i servizi d’informazione ai cittadini, nell’attesa di effettuare le opportune valutazioni. Successivamente, con deliberazione della Giunta comunale, si è proceduto alla proroga di tre dei cinque contratti fino alla scadenza del mandato e di un solo mese del responsabile della comunicazione, in attesa dell’espletamento della procedura selettiva per l’assunzione di una nuova figura".