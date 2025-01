Ultimi giorni per le Metamorfosi di Milo Manara

Ultimi giorni per ammirare le immagini di ninfe sfuggenti, satiri maliziosi, dei volitivi ed esseri mortali che caratterizzano la mostra dei bozzetti delle scene e dei costumi disegnati dal maestro del fumetto italiano Milo Manara per l’opera lirica comica di Mozart ’Così fan tutte’. La mostra, infatti, allestita al Museo della Figurina di Modena a Palazzo Santa Margherita, termina domenica 12 gennaio. L’allestimento è stato curato da Comicon e dall’International Pop Culture Festival, in collaborazione con Fondazione Ago e il Teatro Comunale, in occasione dello spettacolo andato in scena nelle scorse settimane con la regia di Stefano Vizioli.

La mostra, che in poco più di un mese ha quasi raggiunto i 2 mila visitatori, è aperta dal mercoledì al venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19; sabato e domenica dalle 11 alle 19 a orario continuato. Biglietto a 6 euro (ridotto 4 euro), ingresso libero al mercoledì. Informazioni: info@fondazioneago.it.

Sabato 11 gennaio, alle 15, è in programma senza costi aggiuntivi una visita guidata: ci si prenota dal sito Il sistema antispam (Libraesva ESG) ha rilevato un possibile tentativo di phishing dal link “fondazionedimodena.musvc2.net” fmav.org.

Insieme agli operatori del dipartimento educativo della Fondazione Ago, si passano in rassegna i bozzetti e le tavole di Manara, realizzate con il tratto di raffinato erotismo caratteristico del fumettista: i disegni preparatori per i costumi, il sipario e il boccascena che incornicia le azioni dei protagonisti in un immaginario gioioso e spensierato. E poi le scene tratte dalle Metamorfosi di Ovidio o dall’Odissea di Omero con protagonisti Giove e Giunone, Io e la nuvola, Europa e il Toro, Leda e il cigno.