’Umwelt’, un viaggio nella Tecnoscienza: "Aperta fino al 12: già superati i 5mila visitatori"

L’arte e gli artefatti della tecnoscienza ci avvicinano a una più profonda comprensione delle espressioni non-umane di intelligenza, per entrare in relazione con esse, integrarle in un nuovo ambiente collettivo e diffondere una rinnovata etica ecologica innescando nuove modalità di dialogo e relazione tra essere umano e contesto, naturale e artificiale. È la riflessione attorno alla quale si sviluppa la mostra ’Umwelt’, curata da Marco Mancuso e allestita da Fondazione AGO a Palazzo Santa Margherita a Modena fino a domenica 12 gennaio.

La mostra, che ha già superato i 5 mila visitatori, si può visitare dal mercoledì al venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19; al sabato, alla domenica e nei giorni festivi orario continuato dalle 11 alle 19. Biglietto a 6 euro (ridotto 4 euro), ingresso libero al mercoledì.

Sabato 4 e sabato 11 gennaio, alle 17, sono previste visite guidate gratuite: ci si prenota dal sito fmav.org.

La mostra, promossa in collaborazione con Festivalfilosofia e Smart Life Festival, propone opere di diversi artisti internazionali che spaziano da indagini scientifiche a lavori speculativi, da sistemi di data analysis a organismi predittivi, da modelli che integrano elementi biologici e artificiali a possibili architetture di ’wordling’.

Il termine ’Umwelt’ significa ’ambiente’ o ’mondo intorno a noi’. È stato introdotto dal biologo e filosofo Jakob von Uexküll nel suo saggio del 1933 ’Ambienti animali e ambienti umani’ per descrivere la prospettiva unica che ogni organismo ha del mondo che lo circonda: l’insieme delle percezioni, delle esperienze e delle interazioni di un soggetto con il suo ambiente. Ma anche la sua capacità di integrarsi nel contesto sulla base delle proprie esigenze e dei bisogni collettivi.