Un anno fa il delitto Matteuzzi "Ora giustizia per Alessandra"

Tantissime persone hanno partecipato ieri sera a Bologna (nella foto sotto) alla fiaccolata per Alessandra Matteuzzi e per tutte le altre donne morte per mano di chi diceva di amarle. Esattamente un anno fa, la 56enne è stata uccisa dal suo ex Giovanni Padovani, 27 anni. Un dolore immutato per i familiari di Alessandra che la ricordano quotidianamente e che chiedono giustizia per l’atroce delitto. Un grido di giustizia che giunge anche dalla ‘sua’ Pavullo, di cui appunto Alessandra era originaria. A ricordarla è la cugina, l’avvocato Sonia Bartolini (insieme nella foto): "Alessandra era un’anima pura. Lo dimostra anche la rete di manipolazione di cui è stata vittima". Immediato il riferimento al killer che si trova nell’istituto detentivo psichiatrico di Reggio Emilia e che di recente ha di nuovo tentato il suicidio, cercando di tagliarsi le vene. "Il mio auspicio – prosegue Bartolini – come cugina e come avvocato, è che sia accertato si tratti di atti di simulazione in vista del processo al fine di strumentalizzare la valutazione sulla sua capacità di intendere e di volere. I periti hanno già accertato la sua abilità processuale a stare in giudizio, ora devono valutare le sue condizioni al momento del delitto. La sua capacità di intendere e volere che c’era pienamente, basti pensare a come ha manipolato mia cugina prima di arrivare ad ucciderla".

m.s.c.