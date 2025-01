Un giardino inclusivo con giostre per tutte le età

Inedita iniziativa a Vignola: Asp (azienda per i servizi alla persona) "Terre di Castelli", grazie alla collaborazione con l’associazione Asp People, creerà presso la propria sede di via Libertà un "Giardino intergenerazionale", aperto a tutti in orari prestabiliti, per favorire gli incontri e la conoscenza tra gli ospiti della casa protetta (attualmente sono 66 gli anziani presenti) e il "mondo fuori", ovvero tutte le persone, di diverse età, che vorranno frequentare questo luogo. Ad annunciare questo progetto sono stati ieri Marco Franchini, amministratore unico dell’Asp, assieme alla direttrice dell’Asp Paola Covili, a Giovanni Galli sindaco di Marano e ad altri rappresentanti dell’associazione Asp People, che per l’avvio dei lavori e l’acquisto delle attrezzature necessarie ha donato 5.000 euro. Non si tratterà, infatti, di una semplice apertura di uno spazio verde che in gran parte è già presente e che al momento è utilizzato come percorso protetto per i malati di Alzheimer. "L’idea – spiega Franchini – già presentata al percorso partecipativo del Comune di Vignola, è quella di abbellire e aprire uno spazio verde pubblico inclusivo, oggi ad uso esclusivo degli ospiti della Casa Residenza, per tutti, dagli anziani ai bambini, con giostre capaci di essere utilizzate con carrozzine per adulti o bambini, spazi di stimolazione creativa/cognitiva montessoriana adatti a ogni fascia di età e punti relax con panchine adatte a utenti con mobilità ridotta. Davanti a noi la sfida riguarda non solo la longevità, ma la qualità della vita. In questo le relazioni avranno una centralità nella cura delle persone. Insieme agli spazi fisici bisogna pensare a quelli relazionali, capaci di ricucire quelle esperienze che oggi sono frammentate e tramite le quali saperi e bisogni si tramandano. Mettere insieme fasce di età e bisogni diversi significa una profonda e positiva stimolazione cognitiva promotrice della crescita e del benessere personale". Ancora Franchini ha aggiunto: "Non è stata ancora fissata una data di apertura, ma prevediamo che il giardino sarà accessibile entro un paio di mesi, il tempo di ordinare e installare i primi giochi inclusivi. La manutenzione sarà a cura di Asp, mentre la fascia oraria di apertura sarà presumibilmente dalle 9 alle 17".

Il sindaco di Marano e assessore dell’Unione, Giovanni Galli, ha aggiunto: "Ringrazio a nome dei sindaci dell’assemblea soci Asp l’associazione Asp People per il lavoro fatto in questi anni e per la donazione, che ci permetterà di realizzare il giardino inclusivo nell’area verde della Cra".

Marco Pederzoli