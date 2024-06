Un volume per i 75 anni del ’Don Bosco’

La linea del traguardo l’hanno già tracciata, ed è il 31 gennaio del 2025, festa di San Giovanni Bosco. E’ a lui che è intitolato l’oratorio di via Papa Giovanni XXIII, che fa capo alla parrocchia di San Giorgio e ha fatto da cornice all’infanzia ed adolescenza di migliaia di sassolesi che i ricordi della ‘vita oratoriana’ li custodiscono e li perpetuano. Ed ecco allora che l’asssociazione ‘Amici dell’Oratorio’ si prepara a celebrare i 75 anni del ‘Don Bosco’, fondato nel 1948, con un volume celebrativo che vorrebbero ‘aperto’ al contributo di tutti. Per questo gli ‘Amici dell’Oratorio’ chiedono a chi avesse materiale fotografico su qualunque aspetto della vita oratoriana (formativa, ricreativa, turistica, sportiva) che possa documentare gli oltre settant’anni di attività del ‘Don Bosco’ da quando l’Oratorio è nato a oggi per raccoglierle nel volume che verrà dato alle stampe, nelle intenzioni dei promotori, entro il prossimo mese di gennaio. Non nuovi a imprese di questo genere (il volume biografico su Angelo Paganelli, pubblicato da Incontri, ha ottenuto lusinghieri riscontri) gli ‘Amici dell’Oratorio’ ci riprovano. Il titolo del volume, ancora provvisorio, sarà ‘Oratorio Don Bosco 1948/2025: storia fotografica’ e, trovato il titolo, adesso si tratta di trovare altro materiale attorno al quale ‘costruire’ la pubblicazione.

s.f.