Una corona in ricordo dell’eccidio L'Amministrazione comunale di Modena ha commemorato le vittime dell'eccidio di piazza Grande avvenuto nel 1920, durante una manifestazione per i diritti dei lavoratori. Una corona è stata deposta ai piedi del Palazzo comunale in memoria delle cinque persone uccise. La cerimonia ha visto la partecipazione di discendenti delle vittime e rientra nel percorso di riflessione sui conflitti del lavoro nel Novecento intrapreso dal Comune.