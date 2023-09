"Una piazza dedicata a Luciano Pavarotti"

Sarà una giornata particolare, quella di domani, sia per gli imprenditori dell’Ecovillaggio di Montale sia per l’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone. Nel pomeriggio, infatti, è prevista, all’interno del comparto residenziale ad impatto zero di Montale, l’inaugurazione di Piazza Pavarotti, con la presenza di Nicoletta Mantovani, mentre alla sera si terrà un concerto celebrativo per rendere onore al Maestro a 16 anni dalla sua scomparsa. La nuova piazza, intorno alla quale si sviluppa il complesso residenziale, vuole essere un omaggio al compianto maestro modenese Luciano Pavarotti, che dimora proprio nella frazione di Montale.

La piazza intitolata al Tenorissimo si appresta a diventare il nuovo punto di aggregazione e di socialità nel cuore dell’ecoquartiere, sede del nuovissimo Centro Servizi, primo edificio ad uso pubblico costruito nella massima classe energetica A4 ed nZEB, dove troveranno spazio servizi per la comunità: un bio-market, un bistrò, un ristorante e una palestra. In zona, poi, stanno per iniziare i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido di Montale, anch’esso realizzato in classe A4 nZEB, investimento fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale e possibile grazie al Pnrr e all’impegno di Ecovillaggio assunto in sede di convenzione urbanistica. Alle 21 di domani, Ecovillaggio ospiterà poi un concerto celebrativo organizzato dal Comune di Castelnuovo Rangone, in onore di Luciano Pavarotti.

Un’occasione, questa, dove storia, musica e radici si riusciranno a coniugare insieme, in un progetto capace di guardare al presente e al futuro.

m.ped.