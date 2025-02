Unimore apre le porte. Crescono le matricole e i corsi di laurea : "Siamo un’eccellenza"

Unimore Orienta: l’Università di Modena e Reggio Emilia apre le porte per presentare la sua offerta formativa per il prossimo anno accademico, un totale di 95 corsi. Il 19 febbraio è prevista in streaming la presentazione dei corsi di Laurea Triennale e Magistrale a Ciclo Unico. A seguire, dal 24 al 27 febbraio, i dipartimenti saranno aperti agli interessati, con tutor, studenti ed ex studenti che illustreranno spazi, corsi e possibilità future. I link per partecipare a entrambi gli eventi sono disponibili sul sito www.unimore.it/it/unimoreorienta e le presentazioni stesse sono organizzate in modo da poter essere fruite in modo plurale e ottimale. Il 18 e 19 marzo si terranno invece le presentazioni -sempre in streaming- dei corsi di Laurea Magistrale di secondo livello.

L’ottimo risultato ottenuto in termini di immatricolati all’anno accademico in corso premia il costante impegno di tutto l’Ateneo non solo nel proporre una didattica di qualità, ma anche nell’offrire servizi a supporto di studenti e studentesse e percorsi di accompagnamento occupazionale ai propri laureati e laureate.

Lo conferma l’ultimo Rapporto di AlmaLaurea, che per Unimore mostra ancora una volta tassi di occupazione superiori alla media regionale e nazionale: a un anno dal conseguimento del titolo triennale, il tasso di occupazione, che considera occupati tutti coloro che sono impegnati in un’attività retribuita, di lavoro o di formazione, si attesta all’81,9%, mentre i numeri relativi ai laureati di secondo livello (o magistrali) mostrano un tasso di occupazione dell’84,8% a un anno dal conseguimento del titolo (contro una media nazionale del 75,7% e regionale del 79,1%), percentuale che sale significativamente a cinque anni dalla laurea, con una percentuale del 91,3% (media nazionale 88,2% e regionale 89,6%).

"La nostra università conferma la sua eccellenza per il livello di iscrizioni, di proseguimento degli studi e di professionalizzazione. Un orientamento efficace è un investimento strategico sulla riuscita degli studi, riduce il rischio di abbandono e consente una formazione più mirata. I dati sulle immatricolazioni confermano l’attrattività di Unimore, mentre i tassi occupazionali ne dimostrano l’efficacia nel preparare laureate e laureati a scenari lavorativi concreti. L’Università ha la responsabilità di non lasciare nessuno senza risposte e di garantire che ogni scelta abbia basi solide, affinché il percorso di studi diventi un reale trampolino per il futuro" dice il rettore Carlo Adolfo Porro.

Una solidità che, come rispecchiato dagli open days "si concretizza con un’opera di supporto e consulenza allo studente durante tutte il suo percorso: l’orientamento inizia con la scelta del corso, e prosegue durante l’intero percorso didattico – continua Paolo Grasso, responsabile della direzione servizi agli studenti – e arriva fin dopo la laurea, con attività volte a facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro".

Conclude la presentazione la delegata per l’Orientamento Francesca Palumbo che sottolinea la spinta verso l’ascolto alle necessità degli studenti e del territorio, anche all’insegna dell’inclusività: "L’Unimore si impegna a essere inclusiva in quanto a spazi, accessibilità e bisogni degli studenti: dai progetti di sostegno per chi necessita supporto, a quelli per i giovani atleti".