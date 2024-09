Unione dei Comuni, primo consiglio e assegnate le nuove deleghe

Dopo la pausa estiva, è pronta a rimettersi al lavoro l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, che nell’immediatezza delle elezioni ha riunito il suo primo consiglio assegnando le deleghe che riguardano le competenze e le funzioni dell’organo sovraccomunale del quale fanno parte i Comuni di Sassuolo, Fiorano, Formigine, Maranello ma anche Frassinoro, Prignano, Palagano e Montefiorino e gestisce molteplici funzioni amministrative attraverso una Giunta e un Consiglio. In particolare, il presidente è confermato nella figura di Luigi Zironi, sindaco di Maranello, mentre è stata nominata vicepresidente dell’Unione Elisa Parenti, sindaca di Formigine, che si occuperà anche di politiche del personale e comunicazione. Per quanto riguarda le altre deleghe, il sindaco di Fiorano Modenese Marco Biagini si occuperà di politiche sociali e servizi alla persona, Elio Pierazzi sindaco di Frassinoro di armonizzazione, regolamenti e statuto, Matteo Mesini, sindaco di Sassuolo, di politiche economiche, finanziarie e bilancio, Maurizio Paladini, sindaco di Montefiorino, di sub ambito montano, mentre Fabio Braglia, sindaco di Palagano e presidente della Provincia di Modena, avrà la delega per la Protezione civile e per la Centrale unica di committenza. Infine Mauro Fantini, sindaco di Prignano sulla Secchia si occuperà di Suap, ovvero di aree pubbliche, mentre Luigi Zironi, oltre alla presidenza, avrà la delega alle infrastrutture informatiche e telematiche, servizi digitali e Sia. Le nuove nomine sono state attribuite a seguito delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno scorso, che hanno portato al rinnovo delle cariche amministrative di tutti i Comuni.