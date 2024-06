Vacanze, la truffa è dietro l’angolo: "Aumentano le trappole sul web"

di Valentina Reggiani

"Diffida dalle offerte troppo scontate ma ricorda anche di verificare sempre le recensioni e di contattare l’host". Sono già tanti gli italiani e i modenesi che si sono messi in viaggio per le vacanze estive, ma altri stanno ancora navigando in rete per prenotare gite fuori porta e lunghe vacanze. Purtroppo però, non sono rari gli episodi di case vacanze fantasma o famiglie che, dopo un anno di lavoro, pur avendo pagato somme importanti si trovano a trascorrere i proprio giorni di ferie in veri e propri tuguri: eppure le foto trovate sui social promettevano ben altro. Dalle frodi con le carte di credito al phishing sui social media, Gen Z e Millennial sono a maggior rischio di cadere vittime di raggiri, nonostante siano generazioni native digitali. È quanto emerge dalle evidenze di Polizia di Stato e Airbnb che, alla vigilia dell’estate e delle prenotazioni delle vacanze, hanno rinnovato la collaborazione proprio per aiutare i cittadini a riconoscere ed evitare i malintenzionati in rete. Il testimonial della campagna è Marco Camisani Calzolari, che già collabora con la Polizia di Stato sul tema delle truffe online, sempre più numerose anche nel nostro territorio. Secondo il Report 2023 delle attività della Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, l’anno scorso si è registrato un considerevole aumento dei tentativi di truffa online in Italia, con una crescita di questi reati del 6% dal 2022 al 2023 e un conseguente incremento del denaro sottratto, che è passato da 114 milioni di euro a 137 milioni (+20%). Sono invece 2.500 i siti di phishing individuati e bloccati da Airbnb solamente negli ultimi 12 mesi. Anche se nate e cresciute nell’era digitale, le nuove generazioni sono meno attente quando si tratta di sicurezza online: un giovane su 3 è caduto in trappola. "Negli ultimi anni si sta assistendo ad un costante aumento nel settore dei reati finanziari commessi online, solo nel 2023 la Polizia Postale ha trattato oltre 16mila casi, tra cui quelli legati alla prenotazione di case vacanza, pacchetti e titoli di viaggio" afferma Massimo Bruno, Primo Dirigente della Polizia di Stato e Direttore della Divisione Financial Cybercrime del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica.

Come evitare dunque le truffe online? Non cliccate su link sconosciuti, diffidate di offerte troppo convenienti o richieste di caparra ed evitate bonifici bancari: si tratta di uno strumento di pagamento non consentito da Airbnb. Meglio utilizzare la carta di credito, che offre più tutele. Ancora: pagate solo sulla piattaforma, controllate le recenzioni, comunicate con l’Host prendendo eventuali accordi. Non è finita qui. Il prossimo due luglio alla camera di commercio di Modena è previsto un incontro su truffe informatiche e cyber sicurezza delle aziende, a cui prenderà parte anche il capo della Polizia postale nazionale.

Il direttore della Camera di commercio, Giuseppe Molinari sottolinea: "Come camera di commercio abbiamo svolto diverse iniziative per sensibilizzare e fornire strumenti di prevenzione. Al convegno del 2 luglio hanno aderito oltre quattrocento aziende: segno che è un tema molto sentito".