Vecchioni al Mentore. Ed è subito sold out

Arriva al Teatro Mentore di Santa Sofia Roberto Vecchioni con lo spettacolo ‘Tra il silenzio e il tuono’ ed è subito sold out. Il titolo dello show deriva dall’ultimo lavoro letterario del celebre cantautore e il concerto, in programma giovedì 30 alle 21, nella prima parte sarà dedicato ai brani dell’ultimo album ‘L’Infinito’ (del 2018) per poi lasciare spazio nella seconda ad alcuni classici del suo repertorio, in una scaletta narrativa che unirà musica, parola e immagine.

Come a ogni concerto del Professore, le parole chiave saranno cultura, bellezza, passione e vita: infatti l’artista brianzolo porta in scena proprio la sua vita, i suoi momenti intimi, i dialoghi con se stesso o con Dio, passando per i protagonisti dei miti e della tragedia greca. "Emergono sia l’esperienza dell’uomo che la cultura di un docente che ha insegnato per oltre 40 anni tra liceo e università – si legge nella nota degli organizzatori -, ma, soprattutto, la profonda conoscenza dell’essere umano di sempre. Questi elementi prendono forma in ogni nota, monologo e aneddoto che accompagnano le 18 canzoni che si alternano nel corso della serata".

Fra i brani: Ti insegnerò a volare (Alex); Voglio una donna; L’Infinito; Sogna ragazzo sogna, le luci di San Siro e Samarcanda.

Vecchioni, 80 anni, una delle voci più autorevoli del cantautorato italiano, è accompagnato dalla band storica con Lucio Fabbri (pianoforte e violino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio Petruzzelli (basso) e Roberto Gualdi (batteria). Lo spettacolo è nel carnet abbonamenti; cambio biglietti acquistati su Vivaticket in biglietteria dalle 20.10 (info: 349.9503847 e teatromentore@gmail.com).

Oscar Bandini