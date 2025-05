Verde pubblico, interventi per 317mila euro

Ammonta a 317mila euro l’importo per i lavori rientranti nel progetto di manutenzione straordinaria del verde pubblico, approvato dalla Giunta. Gli interventi saranno affidati nelle prossime settimane e hanno come obiettivo di elevare la qualità e garantire la sicurezza delle aree verdi. Per questo sono previste potature, consolidamenti e abbattimenti delle piante secche, irrecuperabili o pericolose. In totale a Carpi gli spazi verdi coprono una superficie di 1 milione 820 mila metri quadrati, il 71% della quale gestita direttamente dal Comune, a cui si aggiungono circa 95 chilometri complessivi di viali alberati (i dati del censimento 2016).

Nel dettaglio, gli interventi previsti sono finalizzati a ripristinare l’equilibrio della struttura delle piante e saranno eseguiti in modo funzionale alle diverse morfologie, che variano tra specie e specie e anche tra un albero e l’altro, per ristabilire le corrette funzioni fitostatiche. Saranno eseguite, dunque, potature di contenimento, mantenimento e riforma con l’obiettivo di eliminare le parti secche o senescenti e di riequilibrare la chioma degli alberi sui quali si interviene. Si prevedono, inoltre, lavori di consolidamenti statici e dinamici di parti della chioma e si potrà arrivare all’abbattimento degli esemplari secchi o di quelli che, per morfologia, difetti strutturali, incapacità vegetativa o malattie, non possono in alcun modo essere recuperati. La rimozione, dunque, viene eseguita per prevenire rischi di caduta e tutelare la popolazione.

I lavori saranno effettuati rispettando la stagionalità: in generale, le potature saranno eseguite tra novembre e marzo come anche gli abbattimenti (a eccezione di situazioni di urgenza). La rimonda del secco e i consolidamenti, invece, potranno avvenire lungo tutto l’arco dell’anno. Gli interventi riguardano prevalentemente gli alberi adulti o di dimensioni importanti, che necessitano di maggiori verifiche a garanzia della sicurezza pubblica e del corretto sviluppo vegetale. Tra le aree interessate ci sono le vie Ugo da Carpi, Marx, Giovanni XXIII, Nicolò Biondo, Lenin, Caduti sul lavoro, i parchi Pertini, Berlinguer, delle Nazioni, Umberto Severi, le aree verdi dei piazzali Marconi, Alighieri e delle Piscine.

Nell’ambito, invece, degli interventi di manutenzione già in corso, durante la prima settimana di giugno sono previsti alcuni abbattimenti di piante secche in piazzale Donatori di sangue (sei aceri), agli orti di via Baden Powell (una quercia), e di una pianta in via della Giustizia, una in via Messori, una in via Valentini e una in via dei Grilli.

Maria Silvia Cabri