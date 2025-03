"Verde pubblico, mancano controlli"

Lucia Fornieri, del comitato Verde Brillante, si è presentata alla manifestazione con un metro, che porta sempre con sé per verificare il rispetto delle norme a tutela degli alberi. "Ovunque sorgano cantieri, che siano lavori comunali o appalti a privati, manca un adeguato controllo sul rispetto del regolamento del verde pubblico. Questo regolamento tutela gli alberi, soprattutto quelli di grandi dimensioni, imponendo un raggio di rispetto intorno al fusto. Qui questa norma non viene rispettata, e lo stesso si verifica al Parco Pertini. Non siamo semplicemente ambientalisti: ci battiamo per la salute. In una realtà come la Pianura Padana, segnata da un elevato inquinamento, la tutela degli alberi diventa essenziale".