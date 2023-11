Versamenti Imu e 730: cercansi operatori fiscali

Il Centro Impiego di Reggio Emilia informa che Teorema, società cooperativa che agisce come CAAF della Cgil per tutta la provincia di Reggio Emilia è alla ricerca di operatorioperatrici fiscali a tempo determinato per la campagna dichiarazione redditi 2024. Le persone assunte si dovranno occupare di elaborazione di dichiarazioni dei redditi mod. 730 e calcolo dei versamenti IMU. È previsto per le persone selezionate un percorso formativo precedente di 6 mesi. Il luogo di lavoro previsto potrà essere a Reggio Emilia eo provincia. Contratto a tempo determinato di 34 mesi a partire dai primi di aprile 2024. Richiesto diploma di ragioneria o analista contabile o maturità scientifica e conoscenze informatiche di base; oltre ad un’ottima conoscenza della lingua italiana. Indispensabile essere automuniti. Le domande vanno inviate entro il giorno 15112023.