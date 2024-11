Via Larga, violento frontale. Auto nel fossato: due feriti

Gravissimo incidente nel pomeriggio di ieri a Nonantola, in via Larga all’incrocio con via Mislè. Pare a causa di una mancata precedenza due auto si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato devastante è una delle due vetture è’ finita nel fossato, ribaltandosi. Entrambi i conducenti dei mezzi, una donna e un uomo di origine straniera sono rimasti incastrati all’interno dell’abitacolo e per estrarli si è reso necessario l’intervento dei pompieri, subito intervenuti sul posto. Contestualmente sono arrivati i sanitari del 118 con automedica e ambulanza. I feriti sono stati entrambi stabilizzati e trasportati d’urgenza in ospedale, pare al Maggiore di Bologna. Al fine di ricostruire la dinamica del grave schianto sono intervenuti sul posto anche gli agenti della polizia locale.

Pare appunto che all’origine dell’incidente vi sia una mancata precedenza ma le indagini sono in corso. Entrambi i conducenti hanno riportato ferite serie ma non sarebbero in pericolo di vita. Ferito in modo grave - ma non in percolo di vita - anche un anziano che ieri e’ rimasto coinvolto in uno schianto avvenuto in tangenziale, a Modena.

v.r.