Vigili in via san Pietro, la caserma è pronta

Ci siamo, o quasi, nel senso che la linea del traguardo, inizialmente fissata per fine 2023, potrebbe invece essere tagliata in leggero anticipo. Fine lavori ottobre, trasferimento a novembre: gli addobbi natalizi, insomma, il Comando della polizia locale, anziché presso l’attuale sede presso ‘I Quadrati’, li allestirà invece nei nuovi locali di via San Pietro, dove il quartier generale della Municipale prende forma sempre più definita. "I pavimenti interni sono stati posati, mancano il completamento dell’impianto elettrico e la sistemazione esterna, ma per ottobre dovremmo esserci": il punto lo fa il vicesindaco Alessandro Lucenti, che segue con attenzione l’incedere di un cantiere che, una volta completato, chiuderà in un certo senso il cerchio.

Perché il progetto del Comando della Municipale da realizzare su un’area che ospitava uno dei simboli del degrado cittadino (il condominio San Matteo, prima sgomberato nel 2005 e abbattuto nel 2009) era uno dei progetti di punta dell’Amministrazione Caselli, che tuttavia negli anni ha subito più stop. Dovuti, in egual misura, a problemi burocratici legati al perfezionamento degli espropri e alla destinazione dell’area come a difficoltà a reperire le risorse necessarie a darvi concretezza da parte di un’Amministrazione trovatasi a fare i conti con il dissesto di SGP. L’accelerazione solo tre anni fa, con il Sindaco Gian Francesco Menani, ben deciso a dar gambe al progetto, finito nei cassetti degli uffici: nel 2019 la messa in sicurezza dell’area e i primi scavi messo, nel 2021 il via, con appalto assegnato a febbraio e ruspe in azione dall’autunno sulla base di un progetto che ha comportato un investimento di oltre tre milioni di euro, ottocentomila dei quali ottenuti da un finanziamento che ha ‘premiato’ le caratteristiche dell’edificio. Moderno, funzionale e ‘green’, nel senso che avrà impatto energetico prossimo allo zero, ma soprattutto in grado di garantire agli oltre 50 agenti adesso in servizio presso il Comando della Polizia Locale gli ambienti ‘giusti’. Due piani fuori terra da oltre mille metri quadrati di estensione ed un seminterrato da 800 metri quadrati da utilizzare come autorimesse, magazzini e deposito oltre ad uno spazio verde circostante di quasi 400 metri quadri i numeri dell’edificio, che ospiterà anche la Protezione Civile cittadina e presso la quale verrà realizzata anche una sala di quartiere. La struttura, peraltro, è predisposta anche per un innalzamento, ove modifiche alla struttura dovessero rendersi necessarie con gli anni.

Stefano Fogliani