Vignola, no di Legambiente al nuovo supermercato Coop

Dopo la recente iniziativa di Coop Alleanza 3.0, che da qualche settimana ha avviato una raccolta firme a favore del trasferimento del supermercato dall’attuale sede di via Di Mezzo all’area di proprietà ricompresa tra la circonvallazione e via Per Sassuolo, ieri è tornata a farsi sentire Legambiente Modena, per riconfermare "la propria contrarietà alla realizzazione a Vignola di un nuovo grande supermercato Coop su un terreno agricolo" (il terreno tra la circonvallazione e via Per Sassuolo, infatti, dovrebbe essere cambiato d’uso rispetto all’attuale piano regolatore per potere insediare il supermercato, ndr). "Il suolo – ha poi rilevato Mauro Solmi, presidente di Legambiente Modena - è una risorsa fondamentale per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, per ridurre il fenomeno dell’isola di calore urbana e il rischio idrogeologico, per il contrasto alla perdita di biodiversità e i fenomeni di desertificazione. Coop Alleanza 3.0, invece di raccogliere firme, farebbe meglio a dare risposte puntuali ai chiarimenti richiesti dagli uffici tecnici e dai servizi regionali e provinciali e, soprattutto, valutare se è il caso di insistere per realizzare un nuovo grande supermercato su un suolo agricolo. È un intervento contrario anche ai principi e agli obiettivi della legge urbanistica regionale (Legge Regionale 24/2017). Coop Alleanza 3.0 – ha proseguito Solmi - ha raccolto firme a sostegno dell’insediamento di un grande nuovo supermercato a Vignola con lo scopo non solo di contrastare chi si oppone a un ulteriore consumo di suolo agricolo ma anche, e forse soprattutto, per fare pressione sugli uffici tecnici e i servizi di Regione e Provincia che hanno sollevato obiezioni e richieste di integrazioni e modifiche progettuali sia in merito al nuovo grande supermercato, sia al futuro dell’esistente centro commerciale I Ciliegi…Legambiente Modena, come aveva già comunicato il 27 ottobre 2022, riconferma il sostegno alla lotta del comitato che a Vignola si oppone alla costruzione del nuovo grande supermercato Coop…A differenza dell’Amministrazione comunale – ha concluso il presidente di Legambiente Modena - non vediamo inoltre alcun rilevante interesse pubblico e vantaggi per la cittadinanza, a fronte di un evidente interesse per il soggetto privato. Pensare di continuare a cementificare e impermeabilizzare una risorsa naturale (il suolo, ndr) capace di produrre servizi e benefici indispensabili per gli uomini e gli ecosistemi, è del tutto inaccettabile".

Marco Pederzoli