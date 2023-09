Vignola, primo test per la strada scolastica

E’ partita secondo i programmi annunciati dall’amministrazione comunale la sperimentazione della "strada scolastica" di via XXV Aprile, che resterà così per almeno due anni. In novembre, poi, dovrebbe diventare in parte "strada scolastica" anche via Resistenza. Ciò significa che queste vie rimangono chiuse al traffico nelle fasce orarie di ingresso e uscita degli studenti.