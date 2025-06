Bus, rivoluzione biglietti: il cartaceo va in pensione, ecco i titoli con Qr code

Modena, 20 giugno 2025 – Dopo oltre due decenni di onorata carriera, anche a Modena i biglietti dell’autobus in formato cartaceo a banda magnetica cedono il testimone ai nuovi titoli con QR code. Il nuovo sistema di bigliettazione – già introdotto in quasi tutta l’Emilia-Romagna – consente maggior facilità d’uso e versatilità e permette al trasporto pubblico di estendere la digitalizzazione dei servizi di acquisto e validazione dei titoli di viaggio. Grazie al QR code, infatti, il biglietto urbano può essere acquistato online e conservato sul proprio smartphone e validato direttamente dal proprio dispositivo: una modalità di pagamento innovativa, più pratica e anche più sicura (grazie alla protezione antifrode garantita dal sistema), già utilizzabile dagli utenti Seta registrati nella sezione ’Area personale’ del sito web aziendale.

Il passaggio al QR code riguarda tutti i biglietti cartacei di corsa semplice urbani e a zone, che sono già acquistabili nelle biglietterie e progressivamente lo saranno anche nelle rivendite autorizzate. A breve entreranno in circolazione anche i biglietti comitiva e il biglietto multicorsa urbano 12 corse, che al momento rimangono in vendita a banda magnetica. Non cambia, invece, il biglietto multicorsa urbano da 6 corse, che può essere convalidato in modalità contactless tramite il validatore verde presente su tutti i mezzi Seta. Con i nuovi biglietti con QR code non cambiano le tariffe né la validità oraria e zonale; cambia solo la modalità di convalida. Gli attuali biglietti cartacei a banda magnetica restano ancora validi: potranno essere utilizzati fino al 31 agosto e convertiti con i nuovi titoli nelle biglietterie abilitate entro giugno 2026.

Per convalidare i nuovi biglietti con QR code si utilizzano i validatori verdi già presenti su tutta la flotta Seta, gli stessi che consentono il pagamento con carte di credito e bancomat. Per ‘timbrare’ digitalmente il biglietto è sufficiente posizionarlo - con il QR code rivolto verso l’alto - sotto al lettore ottico posto nella parte inferiore del validatore, tenendolo a una distanza indicativa tra i 5 e i 10 centimetri: in pochi istanti il codice viene riconosciuto ed il biglietto è correttamente validato, come confermato dall’accensione della luce verde e dal messaggio biglietto valido che compare sul display.

Con il QR code i dati di validazione non vengono più stampati fisicamente sul retro del biglietto, quindi per verificarne la validità oraria basta toccare il tasto ’i’ sul validatore verde utilizzato per la convalida e passare il biglietto sotto il lettore: il display del validatore mostrerà tutte le informazioni utili sul titolo. La validità residua del biglietto può essere verificata anche sul sito web di Seta, ed è possibile anche controllare, prima di iniziare il viaggio, che il biglietto sia valido e non sia stato ancora utilizzato.

In caso di cambio bus entro i minuti di validità del titolo basterà ripassare il biglietto sotto al lettore, che riconoscerà automaticamente la validazione precedente. Come avviene per i biglietti magnetici, in caso di controllo occorre semplicemente mostrare il biglietto cartaceo al personale Seta addetto alla verifica o, in caso di acquisto online, semplicemente il QR code del biglietto.

Con il passaggio al QR code tutte le operazioni di acquisto e convalida a bordo potranno essere effettuate tramite i nuovi validatori verdi multifunzione. Dal 20 giugno Seta avvierà la progressiva eliminazione dalla propria flotta dei vecchi validatori magnetici di colore bianco. In questo caso, agli utenti che dovessero utilizzare un mezzo sprovvisto del vecchio validatore sarà consentito fino al 31/8/2025 annullare il biglietto magnetico segnando a penna sul retro dello stesso data e ora di salita sul bus.