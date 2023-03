Ransomware, attacco informatico alla Ferrari. L’esperto: "Non sono hacker, ma criminali"

Attacco informatico alla Ferrari. Michele Colajanni, professore di Ingegneria informatica all’università di Bologna: "Non sono hacker ma criminali"

Modena, 22 marzo 2023 – «Ci sono tantissime categorie di attaccanti, ma la stragrande maggioranza delle aziende deve proteggersi dai criminali, da quelli che vogliono soldi". Quelli che hanno richiesto un riscatto alla Ferrari Auto per alcuni dati di contatto dei propri clienti "non sono hacker, non sono Stati e non sono terroristi. Questi sono criminali che vogliono una cosa sola: soldi. E li vogliono nel più breve tempo possibile e nel modo più facile possibile". Ne è convinto Michele Colajanni, professore di Ingegneria informatica all’università di Bologna, che torna a ribadire l’importanza di "investire in sistemi di sicurezza" da parte delle aziende. Professore, le aziende più piccole sono quelle più in pericolo perché hanno meno mezzi a disposizione per difendersi? "No, anche i più grandi hanno delle vulnerabilità, tutti abbiamo delle vulnerabilità. Nessuno può sentirsi al sicuro". Eppure si ha notizia di furti informatici quasi sempre a grandi industrie. "Perché c’è un problema di asimmetria informativa: se capita a un’azienda piccola o media non finisce sui giornali". Ferrari ha addirittura deciso di diffondere un comunicato. "Infatti loro hanno fatto una gestione molto sana, giusta e non hanno provato a negare". In fin dei conti, però, il danno è...