Parma, scoppia un petardo, grave 30enne colpito al volto

Parma, 1 gennaio 2023 - Era all'esterno di un locale per festeggiare assieme ad alcuni amici l'arrivo del nuovo anno scoppiando alcuni petardi quando è rimasto ferito in modo grave al volto, in particolare a un occhio. Un uomo di 30 anni è ora ricoverato in condizioni serie all'ospedale Maggiore di Parma. Sempre in provincia di Parma, a Medesano, per un altro incidente dovuto all'uso dei fuochi d'artificio, è rimasto ferito ad una mano un 52enne, ora in osservazione al pronto soccorso dell'ospedale parmigiano.

