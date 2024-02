Terremoto senza fine a Parma, scossa di 3.1 vicino a Langhirano

Parma, 21 febbraio 2024 – La terra non smette di tremare nel Parmense. Dalla mezzanotte l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato al momento sette scosse di terremoto, la più forte delle quali alle 3:19 con magnitudo 3.1 ed epicentro vicino Langhirano. Prosegue la sequenza sismica in corso dal 7 febbraio in provincia di Parma.

L’Appennino in movimento verso nord-est, come spiegato dal presidente dell’Ordine dei geologi dell’Emilia Romagna, Paride Antolini, sembra non voler dare tregua.

Ieri la scossa più elevata è stata di magnitudo 3.8, avvertita dalla popolazione, che ormai sta imparando a conviverci, anche se la preoccupazione c’è, tanti i commenti sui social: “Fidenza sentita forte e chiara”, “Sentita molto bene al pian terreno”, “Una bella botta, Parma, zona Vigheffio”, “Sentita anche a Reggio”, “Era bello forte questo”, “Questo l’ho sentito anche in centro città a Parma”.

Terremoto a Parme, continua lo sciame sismico iniziato dal 7 febbraio